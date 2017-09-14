14.09.2017 | 10:24

За год число пензенских абонентов «МегаФона», подключивших услугу «Детский Интернет», выросло на 70%. Это третий результат среди всех регионов Поволжского филиала оператора. С августа 2016 года по август 2017-го «Детский Интернет» чаще подключали только в Самарской и Оренбургской областях – здесь рост популярности услуги составил соответственно 78% и 74%.

Спросу на услугу способствует постоянно дорабатываемый оператором функционал. Если изначально «Детский Интернет» просто закрывал детям и подросткам доступ к сайтам, не включенным в «белый список» из проверенных ресурсов, то теперь контент фильтруется иначе. Вся полезная информация (сведения об истории, природе, географии и т. д.) остается в зоне доступа. Блокируются лишь нежелательные элементы – например, рекламные баннеры или ссылки, содержащие вредоносную информацию.

Как и прежде, остаются под запретом сайты с нежелательным контентом – из разряда «только для взрослых», ресурсы экстремистского содержания, сайты, запрещенные Роскомнадзором, а также страницы, попавшие в поле зрения общественных организаций и специалистов «МегаФона». Это позволяет ограждать детей от информации, к которой их психика еще не готова, и дает родителям возможность быть спокойными за досуг детей, выходящих в Интернет без их присмотра.

Ребенок сам не сможет отключить услугу – для этого взрослый должен обратиться в офис обслуживания.

«Услуга «Детский Интернет» – эффективный инструмент родительского контроля. Всего за 2 рубля в сутки – такова стоимость сервиса – можно устранить многие интернет-опасности, включая угрозу проникновения компьютерных вирусов. Вредоносные ссылки просто не будут отражаться на компьютерах или смартфонах детей. Неудивительно, что число абонентов, подключивших услугу в нашем регионе, выросло за год почти вдвое», – прокомментировал директор Пензенского отделения компании «МегаФон» Алексей Брюхачев.

Подключить «Детский Интернет» можно в любом салоне компании или самостоятельно – набрав комбинацию *580*1#. Подробности об услуге на www.megafon.ru.