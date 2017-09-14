14.09.2017 | 15:54

В пятницу, 15 сентября, в Кузнецке стартует экологическая декада. Организаторы призывают всех жителей города принять участие в уборке территории около домов, предприятий, учреждений, посадить деревья и кустарники, заложить новый сквер в Западном микрорайоне.

В каждом образовательном учреждении Кузнецка пройдут занятия, посвященные защите окружающей среды. Кроме того, экологический совет города планирует провести силами волонтеров массовую городскую акцию по очистке берегов реки Труев. Она пройдет 15 сентября с 11:00 до 13:00.

«Также намечено организовать экологический велопробег от лыжной базы «Снежинка» до родника Шурчавый (дата проведения будет сообщена дополнительно)», - сообщает газета «Кузнецкий рабочий».

Экологическая декада завершится 25 сентября.