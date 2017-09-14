14.09.2017 | 10:45

На заседании постоянной комиссии Пензенской городской думы, которое состоялось в среду, 13 сентября, депутаты обсудили вопросы, касающиеся занятости школьников в учреждениях дополнительного образования, и уделили особое внимание тренажерным залам.

В частности, депутат Юрий Зиновьев поинтересовался, для кого и по какому принципу работают такие залы в 35 учебных заведениях.

Замначальника Управления образования Пензы Федор Клемин пояснил, что под тренажерные залы силами родителей, детей и образовательных учреждений были отремонтированы и переоборудованы освободившиеся помещения.

«Туда приходят дети-подростки непосредственно из школы, а также, если есть свободные часы, могут заниматься и жители района, причем как на бесплатной, так и на платной основе», - уточнил он.

Федор Клемин подчеркнул, что оборудование для залов приобреталось частично за счет муниципальных средств, частично за счет родительских взносов.

«То есть я, к примеру, вложил свои деньги, чтобы мой ребенок занимался, а площадь сдают в аренду людям со стороны, с улицы? Не было ли случаев негодования родителей?» - задал вопрос Юрий Зиновьев.

По мнению Федора Клемина, в сложившейся ситуации нет ничего критичного. «Все логично: оборудование, которое было куплено в том числе и за счет родителей, стареет. Если учреждение приняло решение о сдаче площади в аренду в определенные часы сторонней организации, чтобы получить за это деньги и вложить их опять же в тренажерный зал, я не вижу в этом ничего плохого», - высказался он.

Кроме того, депутатов заинтересовало, кто занимается с детьми в тренажерных залах. Они подчеркнули, что ребенок ни в коем случае не должен быть предоставлен сам себе, обязательно присутствие учителя физкультуры.

«В ближайшее время я либо один, либо с коллегами проедусь по тренажерным залам инкогнито. Посмотрим, поглядим», - заключил Юрий Зиновьев.

Напомним: в тот же день глава города Валерий Савельев посетил тренажерный зал Центра культуры и досуга (бывший ДК имени Кирова), где осмотрел площади и пообщался с занимавшимися школьниками.