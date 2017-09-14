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Общество | Депутаты заинтересовались контингентом тренажерных залов в школах Пензы

14.09.2017|10:45
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На заседании постоянной комиссии Пензенской городской думы, которое состоялось в среду, 13 сентября, депутаты обсудили вопросы, касающиеся занятости школьников в учреждениях дополнительного образования, и уделили особое внимание тренажерным залам.

В частности, депутат Юрий Зиновьев поинтересовался, для кого и по какому принципу работают такие залы в 35 учебных заведениях.

Замначальника Управления образования Пензы Федор Клемин пояснил, что под тренажерные залы силами родителей, детей и образовательных учреждений были отремонтированы и переоборудованы освободившиеся помещения.

«Туда приходят дети-подростки непосредственно из школы, а также, если есть свободные часы, могут заниматься и жители района, причем как на бесплатной, так и на платной основе», - уточнил он.

Федор Клемин подчеркнул, что оборудование для залов приобреталось частично за счет муниципальных средств, частично за счет родительских взносов.

«То есть я, к примеру, вложил свои деньги, чтобы мой ребенок занимался, а площадь сдают в аренду людям со стороны, с улицы? Не было ли случаев негодования родителей?» - задал вопрос Юрий Зиновьев.

По мнению Федора Клемина, в сложившейся ситуации нет ничего критичного. «Все логично: оборудование, которое было куплено в том числе и за счет родителей, стареет. Если учреждение приняло решение о сдаче площади в аренду в определенные часы сторонней организации, чтобы получить за это деньги и вложить их опять же в тренажерный зал, я не вижу в этом ничего плохого», - высказался он.

Кроме того, депутатов заинтересовало, кто занимается с детьми в тренажерных залах. Они подчеркнули, что ребенок ни в коем случае не должен быть предоставлен сам себе, обязательно присутствие учителя физкультуры.

«В ближайшее время я либо один, либо с коллегами проедусь по тренажерным залам инкогнито. Посмотрим, поглядим», - заключил Юрий Зиновьев.

Напомним: в тот же день глава города Валерий Савельев посетил тренажерный зал Центра культуры и досуга (бывший ДК имени Кирова), где осмотрел площади и пообщался с занимавшимися школьниками.

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Гость|14.09.2017 11:08|

пусть их ливневка по городу заинтересует. прошел дождь - на всех "новых" дорогах огромные лужи

Гость|14.09.2017 11:12|

Ага, пусть инкогнито по улицам проедут. Или пройдут и инкогнито послушают, что люди о них говорят.

Гость|14.09.2017 11:31|

penzainform.ru писал(a):

Федор Клемин подчеркнул, что оборудование для залов приобреталось частично за счет муниципальных средств, частично за счет родительских взносов.
Как за счёт родителей, президент чётко указал что даже учебники купленные за счёт родителей-это уже нарушение закона, а тут целые тренажёры, а где средства, по заверению чинуш, выделенные в полном объёме, в каких карманах осели? Даже гадать не надо, погрелись чинки от образования и крысы-деректрисы учебных организаций.

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