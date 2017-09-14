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Общество | 26-летняя зареченка заплатит штраф за пощечину собеседнице

14.09.2017|14:53
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В среду, 13 сентября, Зареченский городской суд вынес решение по делу об административном правонарушении, совершенном 26-летней местной жительницей.

В августе женщина поссорилась со знакомой и один раз ударила ее левой рукой по лицу, причинив ей физическую боль. Возмущенная собеседница подала на обидчицу в суд.

Впоследствии зареченка раскаялась в содеянном и полностью признала свою вину. При назначении наказания было учтено ее имущественное положение и наличие на иждивении малолетнего ребенка.

«Гражданка признана виновной и подвергнута административному наказанию в виде штрафа в размере 5 000 рублей», - сообщили в пресс-службе Зареченского городского суда.

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