14.09.2017 | 14:53

В среду, 13 сентября, Зареченский городской суд вынес решение по делу об административном правонарушении, совершенном 26-летней местной жительницей.

В августе женщина поссорилась со знакомой и один раз ударила ее левой рукой по лицу, причинив ей физическую боль. Возмущенная собеседница подала на обидчицу в суд.

Впоследствии зареченка раскаялась в содеянном и полностью признала свою вину. При назначении наказания было учтено ее имущественное положение и наличие на иждивении малолетнего ребенка.

«Гражданка признана виновной и подвергнута административному наказанию в виде штрафа в размере 5 000 рублей», - сообщили в пресс-службе Зареченского городского суда.