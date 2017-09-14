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Общество | 15 сентября в Пензе и области будут ловить пешеходов-нарушителей

14.09.2017|17:56
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В пятницу, 15 сентября, сотрудники Госавтоинспекции проведут на территории Пензы и области оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход».

В течение всего дня инспекторы ГИБДД будут уделять повышенное внимание тому, как люди пересекают проезжую часть.

На пеших нарушителей Правил дорожного движения станут составлять протоколы. Им грозит административное наказание в виде штрафа в размере 500 рублей.

«Прежде чем перейти дорогу, необходимо убедиться в безопасности перехода. Если вас пропускает автомобиль, убедитесь, что транспортные средства, двигающиеся по другим полосам движения, также снижают скорость или уже остановились. Помните, что за секунду автомобиль остановиться не сможет. Для безопасного передвижения в темное время суток используйте светоотражающие элементы на одежде», - призвали пензенцев в управлении ГИБДД.

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Гость|14.09.2017 18:11|

Гайцы молодцы_в зависимости от вида операции штрафуют тех или иных. Надо пешеходов-довят их,надо водителей-ловят их. Когда они будут нормально работать,объективно и добросовестно.? Без палочной системы.

Гость|14.09.2017 18:18|

penzainform.ru писал(a):

Им грозит административное наказание в виде штрафа в размере 500 рубле
почему так мало то ? Штраф на первый раз должен быть от 2000 руб, повторный 5000, злостным и не трезвым от 10 000 руб !

Гость|14.09.2017 18:47|

Пешеходы у нас нарушают чаще чем водители.Такое вот у нас воспитание.

Гость|14.09.2017 18:47|

Гость писал(a):

почему так мало то ? Штраф на первый раз должен быть от 2000 руб, повторный 5000, злостным и не трезвым от 10 000 руб !
ты так всей зарплаты за неделю лишишься

Гость|14.09.2017 19:00|

Палками по ногам их бить надо

Имя: Гость
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