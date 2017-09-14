14.09.2017 | 17:56

В пятницу, 15 сентября, сотрудники Госавтоинспекции проведут на территории Пензы и области оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход».

В течение всего дня инспекторы ГИБДД будут уделять повышенное внимание тому, как люди пересекают проезжую часть.

На пеших нарушителей Правил дорожного движения станут составлять протоколы. Им грозит административное наказание в виде штрафа в размере 500 рублей.

«Прежде чем перейти дорогу, необходимо убедиться в безопасности перехода. Если вас пропускает автомобиль, убедитесь, что транспортные средства, двигающиеся по другим полосам движения, также снижают скорость или уже остановились. Помните, что за секунду автомобиль остановиться не сможет. Для безопасного передвижения в темное время суток используйте светоотражающие элементы на одежде», - призвали пензенцев в управлении ГИБДД.