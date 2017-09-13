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Общество | Яснополянский сельсовет оштрафовали за некачественную питьевую воду

13.09.2017|09:29
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Администрация Яснополянского сельсовета Кузнецкого района признана виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению.

В июне сотрудники регионального управления Роспотребнадзора взяли пробы из артезианской скважины № 1, расположенной в районе улицы Тихой в селе Пионер, и из водопроводного крана одного из домов на Овражной улице.

«Согласно лабораторным исследованиям, образцы воды из крана не соответствуют требованиям СанПиН по содержанию железа (2,49 мг/л при гигиеническом нормативе не более 0,3) и цветности (31 градус при гигиеническом нормативе не более 20)», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

В образце из скважины также превышались допустимые показатели по запаху, привкусу, цветности, мутности и содержанию железа.

В связи с этим был составлен протокол об административном правонарушении, однако в Яснополянском сельсовете пояснили, что в их бюджете нет средств на очистку воды и установку станции обезжелезивания.

В итоге Кузнецкий районный суд признал юридическое лицо виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей.

Представитель сельсовета, не согласившись с постановлением, подал жалобу в Пензенский областной суд, где она была оставлена без удовлетворения.

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