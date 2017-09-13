13.09.2017 | 16:24

Пензенцы стали чаще чихать, кашлять и жаловаться на покрасневшее горло. Сезонные заболевания, характерные для осеннего периода, начинают заявлять о себе.

Врачи поликлиник готовы к наплыву пациентов - как взрослых, так и детей.

Один девятиклассник точно в школу уже не ходит.

«Наверное, переохладился, вот и заболел. Горло, насморк, голова тоже болит, температура поначалу была. Сейчас нет температуры, горло еще болит немного», - рассказал он.

Врачи говорят, что простому обывателю порой сложно понять, чем же он заболел, ОРВИ или простуда доставляет неудобства и портит самочувствие.

«ОРВИ и грипп - это достаточно тяжелые заболевания, когда температура держится больше 38 в течение двух-трех дней. Это обязательно ломота и слабость в мышцах, головная боль очень сильная, снимающаяся жаропонижающими, анальгетиками. А те симптомы, с которыми сейчас приходят, - это в течение суток была температура, першение в горле, насморк. Это симптомы просто простудного заболевания, которое мы называем «ринофарингит» или «назофарингит», - пояснила зав. отделением ГБУЗ «Городская детская поликлиника» Марина Воробьева.

По словам педиатров Городской детской поликлиники, за последнюю неделю диагноз «ОРВИ» они не ставили ни одному обратившемуся. Пока еще не время вирусных заболеваний. Ребята совсем недавно пришли в школы, детские сады. А вот для прививок от гриппа самая оптимальная пора, считают медики.

«Вакцина от гриппа к нам поступила («Совигрипп»), которая содержит еще и иммуномодулятор. Мы следуем инструкции. Она стимулирует детей к повышению иммунитета», - сообщила Марина Воробьева.

Простуда заставляет обращаться за помощью к докторам и взрослых. Причем причины заболеваний здесь самые разные.

«Многие приехали с отпусков, с теплых морей, так сказать, после загаров. Период акклиматизации тоже может давать подъем таких заболеваний», - отметила врач-инфекционист поликлиники № 4 г. Пензы Ирина Тищенко.

Чтобы быть в тонусе и не подпускать к себе недуг, врачи советуют полноценно питаться, избегать сквозняков, чаще бывать на свежем воздухе. К тому же погода шепчет и преподносит пензенцам подарок - бабье лето.