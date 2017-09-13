13.09.2017 | 10:59

В Пензе магазин-кулинарию с производственным цехом, расположенный в Первомайском районе, привлекли к административной ответственности за несоблюдение требований санитарного законодательства.

Как выяснилось во время проверки, в организации имеется только один вход-выход с фасада жилого дома, который используется как для входа посетителей, так и для загрузки сырья.

Кроме того, горячий цех малой мощности по изготовлению хлебобулочных изделий является проходным.

«В результате этого не соблюдается поточность, исключающая встречные потоки и перекрест сырья и готовой продукции», - уточнили в пресс-службе Первомайского районного суда.

Факт нарушения действующих санитарных правил нашел свое подтверждение в ходе рассмотрения дела. В итоге суд решил приостановить деятельность производственного цеха кулинарии с даты фактического прекращения работы на срок 25 суток.