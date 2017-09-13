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Общество | В Пензе перекроют движение на перекрестке улиц Гоголя и Чкалова

13.09.2017|17:32
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По предварительным данным, с 20:00 14 сентября до 6:00 15-го в Пензе будет перекрыто движение на пересечении Гоголя и Чкалова. Это связано с тем, что гильзы теплосистемы в районе улицы Гоголя подверглись коррозии, требуется их замена.

Об этом в среду, 13 сентября, на заседании штаба по подготовке к зимнему сезону доложил заместитель технического директора АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» Дмитрий Шелехов.

Кроме того, по его словам, в связи с работами на ТЭЦ-2 в подключенные к ней многоэтажки будет прекращена подача горячей воды с 23:00 15 сентября до 7:00 18-го.

Сейчас из-за капитального ремонта сетей и гидравлических испытаний, которые проводит компания «Т Плюс», ГВС отключено в 104 жилых домах.

«Также на заседании штаба обсуждалась степень готовности к отопительному сезону, наличие паспортов готовности объектов. Работа идет в плановом режиме», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|13.09.2017 18:25|

Тто то нет про попов, скрепы, духовность и МОЩИ, любимое духовное кушанье.

Имя: Гость
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