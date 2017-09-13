13.09.2017 | 11:46

30 сентября и 1 октября в Пензе проведут ярмарку сельскохозяйственных товаропроизводителей. Она будет работать на площади Ленина с 8:00 до 15:00.

«Жители и гости города Пензы и Пензенской области смогут по доступным ценам приобрести продукцию местных товаропроизводителей: картофель, капусту, лук, морковь, свеклу, яблоки, яйцо пищевое, хлебобулочные и кондитерские изделия, муку пшеничную, масло подсолнечное, молочную продукцию, живую прудовую рыбу, зерно», - сообщили в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства.

Кроме того, на ярмарке будет представлена продукция предприятий пищевой промышленности и граждан, занимающихся садоводством и огородничеством.

Напомним: в 2016 году первые крупные ярмарки состоялись на площади Ленина 10 и 11 сентября. В празднике «День урожая» приняли участие 27 муниципальных образований области. Места под торговлю выделялись бесплатно любому товаропроизводителю, представителю ЛПХ, КФХ, гражданину, который имеет излишки продукции, выращенной на садоводческом участке или даче.