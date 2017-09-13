30 сентября и 1 октября в Пензе проведут ярмарку сельскохозяйственных товаропроизводителей. Она будет работать на площади Ленина с 8:00 до 15:00.
«Жители и гости города Пензы и Пензенской области смогут по доступным ценам приобрести продукцию местных товаропроизводителей: картофель, капусту, лук, морковь, свеклу, яблоки, яйцо пищевое, хлебобулочные и кондитерские изделия, муку пшеничную, масло подсолнечное, молочную продукцию, живую прудовую рыбу, зерно», - сообщили в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства.
Кроме того, на ярмарке будет представлена продукция предприятий пищевой промышленности и граждан, занимающихся садоводством и огородничеством.
Напомним: в 2016 году первые крупные ярмарки состоялись на площади Ленина 10 и 11 сентября. В празднике «День урожая» приняли участие 27 муниципальных образований области. Места под торговлю выделялись бесплатно любому товаропроизводителю, представителю ЛПХ, КФХ, гражданину, который имеет излишки продукции, выращенной на садоводческом участке или даче.
Снова понаедут пасечники и начнут продавать не сертифицированный мед без справок о месте происхождении и без путевых листов полёта пчёл не прошедших вакцинацию.