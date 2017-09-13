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Общество | В Кузнецке увековечили память врача Ивана Семенова

13.09.2017|11:29
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В пятницу, 8 сентября, в Кузнецке состоялось торжественное открытие мемориальной доски заслуженному врачу РСФСР Ивану Семенову.

Памятный знак появился на здании терапевтического корпуса Кузнецкой межрайонной больницы. Почтить память Ивана Ивановича пришли его родственники и коллеги.

Иван Семенов родился в 1918 году в Балашове Саратовской области. После окончания Саратовского мединститута работал в Петровске, затем был призван в Красную армию и служил на Дальнем Востоке. Участвовал в Великой Отечественной войне.

В 1947 году после демобилизации Иван Семенов приехал в Кузнецк и был принят ординатором родильного дома, а через десять месяцев стал главврачом этого учреждения. В 1953-м был назначен на должность главного врача Кузнецкой городской больницы и трудился в ней 26 лет.

При Иване Ивановиче в Кузнецке был построен больничный городок, появилась узкоспециализированная помощь, на заводах города получила развитие цеховая медслужба.

Иван Семенов - заслуженный врач РСФСР. Он был награжден орденами Ленина и Великой Отечественной войны, а также другими правительственными наградами.

Мемориальную доску открыли сыновья заслуженного врача, которые пошли по стопам отца. Вадим Иванович - кандидат медицинских наук, кардиолог, стоял у истоков саратовской кардиохирургии, долгое время работал в Саратове, затем переехал в Москву и до пенсии работал в институте физико-химической медицины. Дмитрий Иванович всю жизнь прожил в Кузнецке, до пенсии работал врачом-наркологом.

«Братьям Семеновым были вручены памятные книги о выдающихся медицинских работниках нашего края, где есть статья и об Иване Ивановиче», - пишет районная газета «Кузнецкий рабочий».

Источник — фото администрации г. Кузнецка
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