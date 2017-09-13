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Общество | В Городе Спутнике идут продажи квартир в строении № 63

13.09.2017|15:55
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Жители Пензенской области могут приобрести квартиру в Городе Спутнике на выгодных условиях. Такая возможность появилась в связи со стартом продаж квартир в строении № 63.

Это современный трехсекционный дом переменной этажности, который находится на пересечении улиц Фонтанной и Олимпийской. В настоящий момент в нем ведутся фасадные работы и внутренняя отделка помещений.

В рамках старта продаж квартиры в строящемся доме продаются со значительной скидкой. Например, цены на «однушки» площадью 41 кв. м начинаются всего от 1 миллиона 400 тысяч рублей.

Кроме того, акция распространяется на квартиры-студии увеличенной площади и «двушки», выбор планировок которых достаточно широк.

Все квартиры сдаются с предчистовой отделкой. Это означает, что стяжка пола, штукатурка стен, электроразводка, металлическая входная дверь, счетчики воды и электроэнергии входят уже в базовое оснащение.

Выгодное расположение дома является одним из его ключевых преимуществ. В шаговой доступности находится школа, а другие важные объекты инфраструктуры - всего в нескольких минутах ходьбы (детский сад, поликлиника, остановка общественного транспорта).

У клиентов, которые желают стать новоселами как можно быстрее, есть возможность заказать качественный ремонт под ключ. Она появилась в рамках сотрудничества строительного холдинга «Термодом» с компанией, которая занимается профессиональным ремонтом жилых помещений.

По желанию клиента стоимость ремонта может быть включена в договор либо условия ипотечного кредита.

Ознакомиться с подробностями и проектными декларациями можно на официальном сайте застройщика ООО ПКФ «Термодом» termodom-pnz.ru и в офисах продаж: ул. Радужная, 1 (Город Спутник); ул. Московская, 107, и пр. Строителей, 82. Справки по телефону 28-28-28.

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