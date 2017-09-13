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Общество | Саратовец добился отмены штрафов за нарушения ПДД в Кузнецком районе

13.09.2017|17:02
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Жителю Саратова пришлось обращаться в Кузнецкий районный суд, чтобы добиться прекращения производства по административным делам по факту не совершенных им нарушений Правил дорожного движения. Служители Фемиды рассмотрели сразу пять его жалоб.

Дело в том, что с марта по май 2017 года из Самарской, Рязанской, Ульяновской, Пензенской областей и Республики Мордовия мужчина получил более 40 постановлений о привлечении его к административной ответственности и назначении штрафа за превышение скорости на основании данных, полученных с работающего в автоматическом режиме средства фиксации.

Изучив фотографии, саратовец понял, что на них изображена не его машина, но с абсолютно идентичным регистрационным номером. На снимках был Volkswagen Transporter Т5, тогда как мужчине принадлежит Volkswagen Transporter Т4.

Как сообщили в пресс-службе Кузнецкого районного суда, в указанные периоды времени он не выезжал за пределы Саратовской области, а свою машину никому не передавал. Также мужчина предъявил постановление о возбуждении уголовного дела по факту подделки идентификационного номера транспортного средства марки Volkswagen Transporter Т5.

Исследовав материалы дела, суд принял решение вынесенные в отношении саратовца постановления отменить, а производство по административным делам прекратить за отсутствием состава правонарушения.

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