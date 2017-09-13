13.09.2017 | 11:02

Посетителям Пензенского зоопарка, а также жителям ближайших домов по-прежнему приходится идти по земле, чтобы попасть на пешеходный переход, ведущий к автобусной остановке.

Напомним: тему перехода, выводящего пешеходов на участок земли, когда-то бывший газоном, а ныне утрамбованный людскими ногами, подняла жительница областного центра. Она отметила, что вдоль проезжей части установлено ограждение, проем в котором сделан именно в том месте, где пешеходы проходят по земле.

На обращение возмущенной пензячки в редакцию ИА «ПензаИнформ» откликнулся городской департамент ЖКХ. В письме от 17 августа 2017 года № 1471/3, подписанном и. о. директора Валерием Яцко, говорится: «Подход к пешеходному переходу по ул. Красная в районе Пензенского зоопарка планируется обустроить до 31.08.2017 г.».

Однако 13 сентября, то есть две недели спустя после обозначенного срока, подход к переходу остался в том же состоянии. В этом убедился сотрудник ИА «ПензаИнформ», решивший проверить, как чиновники выполняют свои обещания.

По словам местных жителей, они ни разу не видели у перехода ни работников дорожного хозяйства, ни сотрудников коммунальных служб.

«Пройдет бабье лето, польют дожди, земля раскиснет. А зимой все будет завалено снегом, который сгребают на обочины уборочные машины. И людям придется преодолевать эти препятствия, если подход к зебре не будет приведен в порядок», - прогнозирует жительница дома № 7 на улице Красной.