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Общество | Пешеходный переход у зоопарка в Пензе так и не привели в порядок

13.09.2017|11:02
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Посетителям Пензенского зоопарка, а также жителям ближайших домов по-прежнему приходится идти по земле, чтобы попасть на пешеходный переход, ведущий к автобусной остановке.

Напомним: тему перехода, выводящего пешеходов на участок земли, когда-то бывший газоном, а ныне утрамбованный людскими ногами, подняла жительница областного центра. Она отметила, что вдоль проезжей части установлено ограждение, проем в котором сделан именно в том месте, где пешеходы проходят по земле.

На обращение возмущенной пензячки в редакцию ИА «ПензаИнформ» откликнулся городской департамент ЖКХ. В письме от 17 августа 2017 года № 1471/3, подписанном и. о. директора Валерием Яцко, говорится: «Подход к пешеходному переходу по ул. Красная в районе Пензенского зоопарка планируется обустроить до 31.08.2017 г.».

Однако 13 сентября, то есть две недели спустя после обозначенного срока, подход к переходу остался в том же состоянии. В этом убедился сотрудник ИА «ПензаИнформ», решивший проверить, как чиновники выполняют свои обещания.

По словам местных жителей, они ни разу не видели у перехода ни работников дорожного хозяйства, ни сотрудников коммунальных служб.

«Пройдет бабье лето, польют дожди, земля раскиснет. А зимой все будет завалено снегом, который сгребают на обочины уборочные машины. И людям придется преодолевать эти препятствия, если подход к зебре не будет приведен в порядок», - прогнозирует жительница дома № 7 на улице Красной.

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Гость|13.09.2017 11:23|

... звериными тропами

Гость|13.09.2017 11:25|

и это не только там,

penzainform.ru писал(a):

По словам местных жителей, они ни разу не видели у перехода ни работников дорожного хозяйства, ни сотрудников коммунальных служб.
Да они в другом населённом пункте проживают

Гость|13.09.2017 11:27|

Теперь уже 4 месяца назад Кувайцев так же обещал на камеру поставить на Беляева остановочный павильон.

Видно многое было на Ширшиной завязано, вот до сих пот и не поставили.

Имя: Гость
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