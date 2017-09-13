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Общество | Первоклассников лицея № 73 торжественно посвятили в пешеходы

13.09.2017|15:41
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Современных первоклассников посвящали в пешеходы так же торжественно, как рыцарей в Средневековье. В лицее № 73 в игровой форме дети сдавали свой первый экзамен.

После праздника посвящения в пешеходы процесс обучения безопасному поведению на улице не закончится.

«С ними будут заниматься педагоги детско-юношеского центра по изучению правил дорожного движения более глубоко, будут разбирать, как правильно обходить автомобиль, как правильно переходить пешеходный переход. Определенные правила для них объяснять, какие ситуации могут возникать. Вот этим с ними будут заниматься в течение года», - сообщил заместитель директора детско-юношеского центра «Спутник» Владимир Григорьев.

Присутствие на проезжей части требует от человека повышенной внимательности и знаний правил дорожного движения. Важно уметь читать знаки. Теперь первоклассники уяснили главную мысль: с дорогой нужно быть на «вы». Она ошибок не прощает.

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