13.09.2017 | 16:54

Доцент кафедры акушерства и гинекологии Пензенского института усовершенствования врачей Дмитрий Ирышков стал лауреатом премии «Репродуктивное завтра России - 2017».

Как сообщила руководитель проекта Ольга Белоколодская, ежегодная церемония проходила 9 сентября в Сочи.

Практикующие врачи, а также коллективы лечебных учреждений, работающих в сфере родовспоможения, охраны женского и семейного репродуктивного здоровья получили награды за профессиональные заслуги и выдающиеся достижения.

Доктор из Пензы был отмечен в числе тех, кто внес наиболее значительный вклад в развитие российского акушерства и гинекологии. Его признали победителем в номинации «Династия».