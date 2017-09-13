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Общество | Пензенец выиграл суд против фирмы, не установившей ему навес

13.09.2017|10:19
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Железнодорожный районный суд Пензы удовлетворил иск регионального управления Роспотребнадзора о защите прав потребителя.

В апреле между жителем города и строительной фирмой был заключен договор, по условиям которого организация обязывалась изготовить и смонтировать навес в срок не позднее 15 дней. В качестве предоплаты заказчик внес 70% от общей стоимости.

Однако сотрудники компании не выполнили работы в установленное время и на письменную претензию потребителя не отреагировали. После этого заказчик обратился в Роспотребнадзор, а оттуда дело передали служителям Фемиды.

В итоге суд постановил взыскать с ответчика в пользу пензенца предоплату в размере 54 000 рублей, неустойку в сумме 92 400 рублей, компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей, а также штраф в сумме 75 700 рублей.

Как сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда, договор между сторонами был расторгнут.

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Гость|13.09.2017 11:05|

penzainform.ru писал(a):

неустойку в сумме 92 400 рублей, компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей, а также штраф в сумме 75 700 рублей.
Вот так то связываться с непростыми, с достойными.

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