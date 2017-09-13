13.09.2017 | 12:14

В Пензе ОАО «Жилье-12» привлечено к административной ответственности за нарушение размещения контейнерной площадки у дома № 95 на Ладожской улице.

Выяснилось, что около пятого подъезда бак с мусором стоит прямо под окнами - на расстоянии 5 метров 55 сантиметров от жилого здания.

В региональном управлении Роспотребнадзора напомнили, что размер контейнерных площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа баков, но не более пяти. Расстояние от контейнеров до жилых домов, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 метров, но не более 100 метров

«Таким образом, ОАО «Жилье-12» по ОЖФ не обеспечило соблюдение требований санитарного законодательства при эксплуатации жилых зданий и помещений», - резюмировали в ведомстве.

В итоге суд постановил оштрафовать открытое акционерное общество на 10 000 рублей.