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Общество | Новоселы получили ключи от квартир в ЖК «Новые сады»

13.09.2017|13:03
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В жилом комплексе «Новые сады» в Арбекове в торжественной обстановке выдали ключи новоселам, ставшим обладателями квартир в третьем строении.

Дмитрий и Анна Щуренковы одними из первых приняли поздравления и отправились осматривать свое новое жилище, куда вскоре переедут вместе с двумя дочками. Когда было принято решение о приобретении недвижимости, выбор сразу пал на строительную группу «Рисан».

«Большая детская площадка, то есть дом сдается полностью. Двор подготовлен, никакого строительного мусора, заасфальтировано, парковочные места, все разлиновано», - отметила Анна.

«Нам понравилось все. И качество отделки само по себе компании строительной отличается от других, и около дома нам все понравилось, все устраивает», - подчеркнул Дмитрий.

Третий дом в жилом комплексе «Новые сады» соответствует критериям комфортного и безопасного жилья. Он находится на огороженной охраняемой площади с видеонаблюдением, двумя площадками с мягким покрытием для ребятишек и даже детским садом на территории.

«Сейчас доделываем - уже там вешаем шторы, жалюзи, привозим игрушки. Хотим, чтобы 1 октября туда вошли дети, самые наши главные жители этого дома», - заявил генеральный директор строительной группы «Рисан» Сергей Лисовол.

В ЖК «Новые сады» будет комфортно и маленьким, и взрослым. А совсем скоро строительная группа «Рисан» презентует концептуально новый проект благоустройства.

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