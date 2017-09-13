13.09.2017 | 09:45

«МегаФон» представляет новое позиционирование, призванное наглядно показать трансформацию компании от оператора связи к оператору новых возможностей. Новая коммуникационная кампания стартовала во вторник, 12 сентября.

Изменения затронут все рекламные коммуникации оператора с клиентами во всех каналах.

«В мае этого года «МегаФон» представил новую стратегию, которая основана на нашей новой миссии - «Подключаем возможности». Наша цель - стать для клиента лучшим выбором, надежным партнером, который предлагает именно то, что нужно, и тогда, когда нужно. «МегаФон» начал масштабную трансформацию, в центре которой наш «цифровой» клиент. Уже очень скоро наш бренд станет более открытым, динамичным, надежным. Новая инновационная тарифная линейка «Включайся!», созданная с учетом реальных интересов клиентов, - первое звено будущих изменений в нашем продуктовом портфеле», - пояснил коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.

Обновление позиционирования стало логичным ответом на принятую стратегию. Новое обещание бренда позволит быстрее и точнее донести до клиентов суть изменений, происходящих в компании.

«В основу деятельности «МегаФона» мы поставили реальные потребности «цифровых клиентов» - обладателей смартфонов, которые осознанно и регулярно пользуются мобильным Интернетом. Для выявления этих потребностей компания использует современные инструменты, такие как анализ больших данных и машинное обучение в системах обслуживания клиентов. Мы создаем готовые технологичные решения, помогающие клиенту в повседневной жизни», - прокомментировала директор по стратегическому маркетингу «МегаФона» Святослав Горбань.

Перемены затронут не только содержание, но и визуальную идентичность бренда, которая станет ярче и наполнится новым смыслом. Для реализации креативной части нового позиционирования было привлечено агентство Interbrand, хорошо известное по коррекции визуального образа таких брендов как AT&T, T-Mobile, футбольный клуб Juventus, FedEx, Jio.

«В современном мире мобильному оператору необходимо быть не только надежным, но еще и открытым, динамичным партнером. Мы хотим строить долгосрочные отношения с нашими клиентами, поэтому стремимся создать образ самого человечного оператора. Мы хотим воодушевить своих клиентов открывать и использовать все возможности, которые дает им их жизнь. Потому что все в этой жизни начинается с человека - его желаний, идей и планов. Музыка, спорт, любовь, идея, карьера, успех, бизнес - первопричина всему мы сами. Наш новый слоган «МегаФон. Начинается с тебя» очень точно отражает изменение нашей философии и нашего подхода к построению оператора возможностей», - говорит директор по бренду и маркетинговым коммуникациям «МегаФона» Снежана Черногорцева.

Премьера ролика, где в главной роли выступила популярная певица Елка при участии исполнителя Burito, уже состоялась на официальной презентации нового позиционирования компании.

«В новых рекламных кампаниях «МегаФона» стало больше динамики. Но главное - мы хотим сделать новую коммуникацию не только яркой, доносящей все сообщения, но и максимально узнаваемой. Выполнению этой задачи отлично способствует обновленный фирменный стиль. Кроме всего прочего, мы стали активно использовать музыкальный формат - в двух последних рекламных кампаниях («Мега-а-а-а-байты» и «Подарок к новому учебному году») уже используются музыкальные композиции, написанные специально для «МегаФона». Мы видим, что такой подход повышает привлекательность нашей коммуникации для клиентов», - отмечает креативный директор агентства Instinct Алексей Мешков.