13.09.2017 | 17:39

В тренажерный зал Центра культуры и досуга пензенец Антон Родинов приходит в дневные часы. В это время здесь занимается лишь несколько человек. В основном это люди с ограниченными возможностями.

«Три раза в неделю, да? Почувствовали в течение месяца, что силы появились?» - поинтересовался у Антона глава города Валерий Савельев.

«Да, силы уже появились», - ответил молодой человек.

Для инвалидов посещение бесплатно. Из 38 тренажеров 8 адаптированы.

Поинтересовался глава города и тем, насколько заняты ребята в танцевальных и вокальных студиях. Кружки, большинство которых, кстати, действует на платной основе, начинают работать с 15:00.

«Расписание составлено таким образом, что все репетиционные помещения заняты практически без окон. У нас их немного - до 21. Здесь у нас около 400 детей», - сообщил директор Центра культуры и досуга г. Пензы Евгений Шилов.

На 100 ребят больше посещает школу имени Виктора Чеха. Правда, музыка здесь начинает звучать после полудня, когда воспитанники возвращаются из общеобразовательных учреждений.

Класс компьютерной аранжировки, собственная студия звукозаписи, современные инструменты для творческого развития - здесь созданы все условия.

«Наша мечта - пристрой сделать, мы тогда всех возьмем. Места маловато», - рассказала директор музыкальной школы им. В. Чеха Маргарита Архипова.

Но пока возможности увеличить площадь музыкальной школы у городских властей нет.