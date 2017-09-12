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Общество | В Пензенской области за семь дней ОРВИ заболели 960 человек

12.09.2017|12:49
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В Пензенской области за неделю зарегистрировано 960 случаев заболевания ОРВИ, среди заболевших 52,3% составили дети до 14 лет. Об этом во вторник, 12 сентября, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Наиболее высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Кузнецке – 305,8 на 100 тысяч населения, Камешкирском районе - 228,1, Лопатинском - 197,7, Никольском - 177,2 и Кузнецком - 157,9.

В Пензе за неделю диагноз «ОРВИ» поставили 361 раз (69,5 на 100 тысяч населения).

«Заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей выросла на 19,9% и находится ниже контрольного уровня на 58,3%», - пояснили в управлении Роспотребнадзора.

В регионе продолжается предсезонная вакцинация против гриппа. На 11 сентября прививки сделали 24 017 детям и 89 617 взрослым.

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Гость|12.09.2017 13:57|

penzainform.ru писал(a):

Заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей выросла на 19,9%
penzainform.ru писал(a):
В регионе продолжается предсезонная вакцинация против гриппа.
Пензаинформ, что за грязные намеки?

Гость|12.09.2017 14:02|

Закрывайте храмики на карантин с их немытыми иконами и коробочками с мощами,и никаких ОРВИ не будет.А,если пустите,вместо маршруток-душегубок,а втобусы большой вместимости - вообще шоколадно будет!

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