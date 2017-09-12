12.09.2017 | 12:49

В Пензенской области за неделю зарегистрировано 960 случаев заболевания ОРВИ, среди заболевших 52,3% составили дети до 14 лет. Об этом во вторник, 12 сентября, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Наиболее высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Кузнецке – 305,8 на 100 тысяч населения, Камешкирском районе - 228,1, Лопатинском - 197,7, Никольском - 177,2 и Кузнецком - 157,9.

В Пензе за неделю диагноз «ОРВИ» поставили 361 раз (69,5 на 100 тысяч населения).

«Заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей выросла на 19,9% и находится ниже контрольного уровня на 58,3%», - пояснили в управлении Роспотребнадзора.

В регионе продолжается предсезонная вакцинация против гриппа. На 11 сентября прививки сделали 24 017 детям и 89 617 взрослым.