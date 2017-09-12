12.09.2017 | 09:19

В Пензе индивидуальная предпринимательница оштрафована на крупную сумму за нарушение федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Согласно этому закону, запрещается курение табака в заведениях общественного питания. Однако в кальянной Hookah Place, расположенной в доме № 8 на улице Славы, в помещении для курения кальянов находился холодильник с пивом и безалкогольными напитками, а на барной стойке стояли емкости с чаем различных сортов.

Таким образом, было нарушено право жителей на благоприятную среду обитания и охрану здоровья граждан, пояснили в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области.

Бизнес-леди, в чьем ведении находится деятельность кальянной, оштрафована на 30 000 рублей.