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Общество | В Пензе бизнес-леди оштрафована за пиво и чай в кальянной

12.09.2017|09:19
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В Пензе индивидуальная предпринимательница оштрафована на крупную сумму за нарушение федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Согласно этому закону, запрещается курение табака в заведениях общественного питания. Однако в кальянной Hookah Place, расположенной в доме № 8 на улице Славы, в помещении для курения кальянов находился холодильник с пивом и безалкогольными напитками, а на барной стойке стояли емкости с чаем различных сортов.

Таким образом, было нарушено право жителей на благоприятную среду обитания и охрану здоровья граждан, пояснили в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области.

Бизнес-леди, в чьем ведении находится деятельность кальянной, оштрафована на 30 000 рублей.

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Гость|12.09.2017 09:43|

В бар 60 бы наведались, но туда нельзя, поругают.

Гость|12.09.2017 10:14|

Баба эту статью писала. Это только бабы называют себя бизнеследями и автоледями.

Гость|12.09.2017 10:50|

Гость писал(a):

Гость|12.09.2017 10:14|

Баба эту статью писала. Это только бабы называют себя бизнеследями и автоледями.

зуб на баб держишь обиженный? здорово они тебя

Имя: Гость
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