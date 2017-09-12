Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|12 сен 2017|17:18
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+24oC
Завтра | Ясно |
  68.55  |  $  57.27
 

Общество | Строительные работы в перинатальном центре завершат к 20 сентября

12.09.2017|15:43
Печать

Во вторник, 12 сентября, на совещании в режиме видеоконференции, которое провела министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова, вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин отчитался о ситуации с перинатальным центром.

«Мы находимся в активной фазе строительных работ. В настоящее время ведется монтаж оборудования и установка мебели. Работы выполнены на 85%», - доложил он. Строительная часть, по словам Валерия Савина, будет готова к 20 сентября: на объекте идут мелкие отделочные работы.

Как сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, Вероника Скворцова поручила начать лицензирование нового учреждения и взять на контроль санитарные пробы воздуха из вентиляционных систем.

«Держите меня в курсе по строительству вашего перинатального центра, если возникнут какие-то проблемы, сообщайте мне незамедлительно», - заявила министр.

Напомним, что ранее Вероника Скворцова во время визита в Пензенскую область осмотрела строительную площадку центра. Замечаний у нее тогда не возникло. Сдача объекта была намечена на осень текущего года.

0
0
0
0
Гость|12.09.2017 17:02|

penzainform.ru писал(a):

«Мы находимся в активной фазе строительных работ. В настоящее время ведется монтаж оборудования и установка мебели. Работы выполнены на 85%», - доложил он.
ссылка на PenzaInform.ru

Так так, Иван Александрович говорил про 93%, а сейчас 85%, опять разворовали что ли?

Гость|12.09.2017 17:05|

Вопрос воровства остался неосвещённым! Безобразие!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!