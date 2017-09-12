12.09.2017 | 15:43

Во вторник, 12 сентября, на совещании в режиме видеоконференции, которое провела министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова, вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин отчитался о ситуации с перинатальным центром.

«Мы находимся в активной фазе строительных работ. В настоящее время ведется монтаж оборудования и установка мебели. Работы выполнены на 85%», - доложил он. Строительная часть, по словам Валерия Савина, будет готова к 20 сентября: на объекте идут мелкие отделочные работы.

Как сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, Вероника Скворцова поручила начать лицензирование нового учреждения и взять на контроль санитарные пробы воздуха из вентиляционных систем.

«Держите меня в курсе по строительству вашего перинатального центра, если возникнут какие-то проблемы, сообщайте мне незамедлительно», - заявила министр.

Напомним, что ранее Вероника Скворцова во время визита в Пензенскую область осмотрела строительную площадку центра. Замечаний у нее тогда не возникло. Сдача объекта была намечена на осень текущего года.