12.09.2017 | 14:58

Во вторник, 12 сентября, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел выездное совещание на набережной реки Суры и выразил сомнение по поводу соблюдения сроков окончания восстановительных работ.

По расчетам мэра, в начале лета следующего года жители и гости города уже должны иметь возможность гулять по набережной.

«Работы по строительству пешеходной зоны и в целом по этапам ведутся в соответствии с контрактом. Должны успеть», - заверил замглавы администрации Пензы Магомед Агамагомедов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в настоящее время на объекте подготавливается бетонное основание нижней прогулочной зоны. Со стороны Бакунинского моста укладываются гранитные плиты.