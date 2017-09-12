Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|12 сен 2017|15:47
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+24oC
Завтра | Ясно |
  68.55  |  $  57.27
 

Общество | Реконструкция набережной реки Суры должна завершиться к лету 2018 года

12.09.2017|14:58
Печать

Во вторник, 12 сентября, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел выездное совещание на набережной реки Суры и выразил сомнение по поводу соблюдения сроков окончания восстановительных работ.

По расчетам мэра, в начале лета следующего года жители и гости города уже должны иметь возможность гулять по набережной.

«Работы по строительству пешеходной зоны и в целом по этапам ведутся в соответствии с контрактом. Должны успеть», - заверил замглавы администрации Пензы Магомед Агамагомедов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в настоящее время на объекте подготавливается бетонное основание нижней прогулочной зоны. Со стороны Бакунинского моста укладываются гранитные плиты.

0
0
0
0
Гость|12.09.2017 15:21|

Вот тебе и на, обсуждение не закрыто, так глядишь и сдачу перинатального центра на лето перенесут. А вот кстати что летом писали по поводу набережной:

ссылка на PenzaInform.ru

Гость|12.09.2017 15:43|

penzainform.ru писал(a):

«Работы по строительству пешеходной зоны и в целом по этапам ведутся в соответствии с контрактом. Должны успеть», - заверил замглавы администрации Пензы Магомед Агамагомедов
Как как можно за всё это ручаться, заверять если земли не принадлежат городу?

Гость|12.09.2017 15:45|

Да набережная в центре ужас не красиво одни старые разваленные дома стыдно даже ,а вот в Спутнике как в другой город попал

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!