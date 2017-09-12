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Общество | Работодатель выплатит кузнечанину 130 тысяч рублей за полученное им увечье

12.09.2017|09:30
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Суд частично удовлетворил иск 54-летнего жителя Кузнецка к работодателю - АО «Яснополянские строительные материалы», где тот в ноябре 2015 года получил увечье правой руки. Его здоровью был нанесен вред средней тяжести.

Мужчина просил взыскать с организации компенсацию морального вреда.

«При рассмотрении иска суд пришел к выводу о наличии в действиях работодателя существенных нарушений требований охраны труда. При этом в действиях работника была усмотрена грубая неосторожность, повлиявшая на сумму возмещения», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Ранее АО «Яснополянские строительные материалы» уже выплатило работнику 40 000 рублей. Для полной компенсации причиненного мужчине морального вреда суд взыскал с организации еще 130 000 рублей.

Ответчик обжаловал судебное решение, но оно было оставлено без изменения и вступило в законную силу.

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penzainform.ru|12.09.2017 10:58|

Суд частично удовлетворил иск 54-летнего жителя Кузнецка к работодателю - АО «Яснополянские строительные материалы», где тот в ноябре 2015 года получил увечье правой руки. Его здоровью был нанесен вред средней тяжести.

Мужчина просил взыскать с организации компенсацию морального вреда.

«При рассмотрении иска суд пришел к выводу о наличии в действиях работодателя существенных нарушений требований охраны труда. При этом в действиях работника была усмотрена грубая неосторожность, повлиявшая на сумму возмещения», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Ранее АО «Яснополянские строительные материалы» уже выплатило работнику 40 000 рублей. Для полной компенсации причиненного мужчине морального вреда суд взыскал с организации еще 130 000 рублей.

Ответчик обжаловал судебное решение, но оно было оставлено без изменения и вступило в законную силу.

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