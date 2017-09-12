12.09.2017 | 17:20

Компания «МегаФон» составила рейтинг опций, используемых абонентами в Пензенской области для «точной настройки» тарифов из новой линейки «Включайся!».

Тарифы «Включайся!» созданы с учетом интересов современных цифровых клиентов - абонентов, постоянно использующих мобильный Интернет в смартфонах и планшетах.

В линейке есть варианты для любителей разговаривать и переписываться, слушать музыку онлайн или смотреть в Интернете видео, общаться в мессенджерах и социальных сетях. Если же наполнение тарифа все-таки требует небольшой корректировки, каждый абонент может настроить его под себя с помощью опций.

Первое место в ТОП-5 самых популярных опций в Пензенской области заняла опция «Безлимитные SMS». За 50 рублей в месяц услуга дает возможность отправлять неограниченное количество SMS на номера России.

Второе место завоевала опция «Социальные сети», с помощью которой расширяют свои возможности абоненты тарифов «Говори» и «Слушай». За 2 рубля в день опция предоставляет безлимитный интернет-трафик для самых популярных соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники» и Facebook.

На третьем месте - «Социальные сети +» для абонентов тарифа «Общайся». За 1,5 рубля в сутки они получают неограниченный доступ к еще одному популярному фоторесурсу - Instagram.

Четвертое место в абонентском хит-параде заняла опция «Мессенджеры +», которая обеспечивает безлимитное общение на всех тарифах линейки «Включайся» в популярных Telegram, Messenger Facebook, «Там Там». (Исключение составляет пакет «Премиум», где эти мессенджеры включены в основной пакет). Стоимость опции составляет 1,5 рубля в сутки.

Завершает ТОП-5 опция «Видео+». Она добавляет к базовому тарифу 20 Гб для просмотра видео на YouTube, Rutube и Vimeo. Опция работает вместе с тарифами «Смотри», «Общайся» и «Говори». Абонентская плата - 4,5 рубля в сутки.

«Создавая тарифы «Включайся!», мы ориентировались на вкусы основных групп наших цифровых абонентов. Но и те, чьи интересы - за пределами мейнстрима, могут выбрать вариант, максимально соответствующий их предпочтениям.

По сути, опции позволяют самостоятельно создать собственный тариф - к примеру, объединить любовь к телефонным разговорам и онлайн-видео, или же расширить возможности тарифа до нужного объема», - сообщил директор пензенского «МегаФона» Алексей Брюхачев.