12.09.2017 | 18:27

В автомобиле с надписью «Дежурная часть» начальник регионального управления ГИБДД Александр Курчатов провел выездной прием граждан.

Женщина, проживающая в районе ГПЗ-24, рассказала ему о неудобствах, которые возникли с появлением там новой разметки.

«Когда въезжать на Антонова из центра, левые повороты есть, два. В принципе, можно развернуться. А когда ехать со стороны Заречного, левый поворот существует только к одному из домов - 56-му. Во все остальные дома повернуть невозможно», - рассказала пензячка.

Левый поворот, пояснил главный госавтоинспектор области, потенциально опасный. Для того чтобы реально оценить ситуацию на Антонова, туда направят специалистов.

«По месту надо смотреть, что там вообще можно сделать. Я сейчас не могу сказать: «Давайте мы вам сейчас организуем. Вам куда надо?» - «Мне вот к магазину удобно подъезжать. В одно и то же время я 15 лет подряд езжу к магазину, мне удобно. Пожалуйста, организуйте мне левый поворот». Так же тоже нельзя. То есть вопросы безопасности прежде всего», - подчеркнул Александр Курчатов.

За жизни юных горожан переживает и другая пензячка. Многодетная мама, ребятишки которой ходят в 110-й садик и 29-й лицей, жалуется на внутриквартальный проезд на улице Коммунистической.

«Ездят очень быстро. Там ворошиловские дома. Претензии не к дороге. Можно ли там сделать «лежачих полицейских»? Там у нас один есть, но сейчас сделали на дороге ремонт теплотрассы, и все «полицейские» куда-то делись», - попросила другая горожанка.

«Там раньше была искусственная неровность, был знак «Ограничение скорости», - согласился зам. начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Антон Шматков.

Каждый из заданных вопросов Александр Курчатов взял на личный контроль.