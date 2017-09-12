12.09.2017 | 15:17

У жителей Пензенской области могут возникнуть временные сложности с записью на прием к врачу через сайт пенза-доктор.рф. Об этом предупредили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения во вторник, 12 сентября.

«В связи с переходом на новое программное обеспечение возможно появление трудностей и ошибок при осуществлении записи, могут наблюдаться кратковременные перерывы в работе сервиса записи на прием через Интернет», - пояснили в минздраве.

В ведомстве обратили внимание жителей Пензы на то, что записать к врачу можно и по телефонам контакт-центров: для взрослого населения - 999-130, для детского - 990-130 (а также через регистратуры поликлиник).

Министерство здравоохранения просит граждан с пониманием отнестись к проводимым работам и приносит извинения за неудобства.