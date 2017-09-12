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Общество | К 13 сентября в 75 домов Пензы поступит горячая вода

12.09.2017|14:18
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В Пензе из-за работ на теплосетях без горячей воды остаются жители 81 дома. Такие данные были озвучены представителем ресурсоснабжающей организации ПАО «Т Плюс» на совещании в городской администрации, состоявшемся во вторник, 12 сентября. Планируется, что к 13-му числу ГВС поступит в 61 здание.

МКП «Теплоснабжение» отключило 19 домов, в 14 из них ресурс должен появиться уже к вечеру 12 сентября.

Мэр Пензы Виктор Кувайцев возмутился слабой организацией деятельности тепловиков в выходные дни и обратил внимание на сроки окончания работ.

«На улице установилась хорошая погода. За это время нужно успеть многое сделать, потом просто не позволят условия», - подчеркнул глава администрации.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в этой связи Виктор Кувайцев поручил департаменту ЖКХ постоянно контролировать процесс и составить график динамики устранения разрытий, который бы ежедневно отражал реальную картину.

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Гость|12.09.2017 14:34|

penzainform.ru писал(a):

без горячей воды остаются жители 81 дома
мэр заявил, что явка в 32% является недостаточной для города

Гость|12.09.2017 15:30|

Фи.. что за слог... "поступит горячая вода"..

Вот "вернется в краны горожан" вот это было бы сильно!

Гость|12.09.2017 15:37|

представителем ресурсоснабжающей организации ПАО «Т Плюс» на совещании в городской администрации, состоявшемся во вторник, 12 сентября. Планируется, что к 13-му числу ГВС поступит в 61 здание.

2045 года правда забыли уточнить!!!

Имя: Гость
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