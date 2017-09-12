12.09.2017 | 14:18

В Пензе из-за работ на теплосетях без горячей воды остаются жители 81 дома. Такие данные были озвучены представителем ресурсоснабжающей организации ПАО «Т Плюс» на совещании в городской администрации, состоявшемся во вторник, 12 сентября. Планируется, что к 13-му числу ГВС поступит в 61 здание.

МКП «Теплоснабжение» отключило 19 домов, в 14 из них ресурс должен появиться уже к вечеру 12 сентября.

Мэр Пензы Виктор Кувайцев возмутился слабой организацией деятельности тепловиков в выходные дни и обратил внимание на сроки окончания работ.

«На улице установилась хорошая погода. За это время нужно успеть многое сделать, потом просто не позволят условия», - подчеркнул глава администрации.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в этой связи Виктор Кувайцев поручил департаменту ЖКХ постоянно контролировать процесс и составить график динамики устранения разрытий, который бы ежедневно отражал реальную картину.