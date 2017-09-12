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Общество | Из-за «Кросса нации» в Пензе ограничат движение транспорта

12.09.2017|17:38
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В субботу, 16 сентября, в Пензе в связи с проведением Всероссийского дня бега «Кросс нации - 2017» будет временно ограничено движение транспорта.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, с 8:00 до 13:30 движение перекроют на отрезках дорог по маршруту следования участников соревнований.

Напомним: старт забега будет дан в створе улиц Окружной и Зеленодольской, в районе СЗК «Дизель-Арена». Маршрут пролегает по Окружной, Карпинского, дороге-дублеру Окружной, затем по Зеленодольской и Олимпийской аллее. Финиш предусмотрен на аллее и на улице Зеленодольской.

Для общественного транспорта ограничение будет действовать с 9:00 до 13:30.

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