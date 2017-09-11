Строительный холдинг «Термодом» предлагает своим клиентам различные варианты покупки жилья в новостройках Спутника. В настоящий момент успешно работает сервис по обмену квартир.
С помощью данной программы покупатель может обменять имеющееся жилье на новое в Городе Спутнике. Сервисом могут воспользоваться и жители микрорайона, которые решили приобрести квартиру большей площади.
Опытный менеджер компании возьмет на себя заботы по поиску покупателей и юридическое сопровождение сделки, а также поможет выбрать и забронировать понравившуюся квартиру.
Данная услуга полностью бесплатна, единственные затраты - залог за квартиру при бронировании, который учтут при оплате или вернут, если клиент передумает.
Воспользоваться сервисом по обмену можно и в случаях, когда у покупателя не хватает собственных средств на покупку новой квартиры. Для клиентов доступна рассрочка, а также различные варианты ипотечного кредитования с низкими ставками.
Таким образом, данная услуга способствует тому, чтобы каждый желающий смог приблизить свою мечту жить в самом перспективном и быстроразвивающемся микрорайоне.
Подробную информацию о сервисе по обмену квартир, вариантах рассрочки и ипотечного кредитования можно узнать на официальном сайте ООО ПКФ «Термодом» termodom-pnz.ru и в офисе продаж по адресу: ул. Радужная, 1. Справки по телефону 28-28-28.