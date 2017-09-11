11.09.2017 | 16:18

Строительный холдинг «Термодом» предлагает своим клиентам различные варианты покупки жилья в новостройках Спутника. В настоящий момент успешно работает сервис по обмену квартир.

С помощью данной программы покупатель может обменять имеющееся жилье на новое в Городе Спутнике. Сервисом могут воспользоваться и жители микрорайона, которые решили приобрести квартиру большей площади.

Опытный менеджер компании возьмет на себя заботы по поиску покупателей и юридическое сопровождение сделки, а также поможет выбрать и забронировать понравившуюся квартиру.

Данная услуга полностью бесплатна, единственные затраты - залог за квартиру при бронировании, который учтут при оплате или вернут, если клиент передумает.

Воспользоваться сервисом по обмену можно и в случаях, когда у покупателя не хватает собственных средств на покупку новой квартиры. Для клиентов доступна рассрочка, а также различные варианты ипотечного кредитования с низкими ставками.

Таким образом, данная услуга способствует тому, чтобы каждый желающий смог приблизить свою мечту жить в самом перспективном и быстроразвивающемся микрорайоне.

Подробную информацию о сервисе по обмену квартир, вариантах рассрочки и ипотечного кредитования можно узнать на официальном сайте ООО ПКФ «Термодом» termodom-pnz.ru и в офисе продаж по адресу: ул. Радужная, 1. Справки по телефону 28-28-28.