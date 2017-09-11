11.09.2017 | 16:28

На выборах, состоявшихся в воскресенье, 10 сентября, на территории Пензенской области, на страже порядка стояли сотрудники полиции.

Голосование проходило на 1 102 избирательных участках. В обеспечении правопорядка и общественной безопасности граждан были задействованы 1 438 сотрудников полиции (в том числе около 400 - в Пензе), а также свыше 1 000 представителей общественных объединений правоохранительной направленности.

«Нарушений общественного порядка в период проведения выборов не допущено», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.