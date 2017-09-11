Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|11 сен 2017|18:20
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+22oC
Завтра | Облачно |
  68.65  |  $  57.17
 

Общество | УМВД: В день голосования нарушений общественного порядка не было

11.09.2017|16:28
Печать

На выборах, состоявшихся в воскресенье, 10 сентября, на территории Пензенской области, на страже порядка стояли сотрудники полиции.

Голосование проходило на 1 102 избирательных участках. В обеспечении правопорядка и общественной безопасности граждан были задействованы 1 438 сотрудников полиции (в том числе около 400 - в Пензе), а также свыше 1 000 представителей общественных объединений правоохранительной направленности.

«Нарушений общественного порядка в период проведения выборов не допущено», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

0
0
0
0
Гость|11.09.2017 16:59|

спасибо полиции за их работу

Гость|11.09.2017 17:15|

Была команда до 20:00 никого не задерживать

Гость|11.09.2017 17:17|

penzainform.ru писал(a):

в период проведения выборов не допущено
Не допущено, так а в будничные дни если что случается значит допускают.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!