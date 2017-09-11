11.09.2017 | 18:22

На «Радио 101.8» стартовала акция «Осенний марафон». К участию в ней приглашаются все, кто любит хорошую музыку.

Акция с розыгрышем отличных призов проводится второй год подряд. Подарки предоставляет сеть магазинов «Моя родня».

Каждый день в эфире «Радио 101.8» звучат песни про осень. В этот момент нужно позвонить по номеру 200-180.

Первая пятерка победителей - это поклонники «Радио 101.8». Они в прошлом году наслаждались «Осенним марафоном». В этом, когда услышали анонсы, стали еще более внимательными к эфиру любимой радиостанции.

«В прошлом году я тоже много звонила, но удача мне не улыбнулась, а в этом году прямо на первой неделе. Удачно получилось. Спасибо», - поделилась участница акции Оксана Талаева.

«Постоянно слушаю. Утром встаю, включаю и слушаю весь день «Радио 101.8». Очень нравится. Звоню, когда «Марафон осенний». Прошлый год звонила, тоже выиграла», - рассказала другая участница акции Нина Казакова.

Призов еще так же много, как пожелтевших листьев. «Осенний марафон» продлится до конца ноября. Слушайте «Радио 101.8», участвуйте в акции. Разгоняйте осеннюю хандру, звоните по номеру 200-180.