11.09.2017 | 09:29

В воскресенье, 10 сентября, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев потребовал завершить подготовительные работы и приступить к асфальтировке дворовых территорий в областном центре.

Посетив объекты, где в настоящее время ведутся работы, мэр обратил внимание на необходимость очистки ливневых решеток и обеспечения отвода воды с проезжей части.

Внутридворовые дороги асфальтируются на улице Антонова, 5 и 17а, Циолковского, 39, 41 и 43, Кронштадтской, 1, и Герцена, 12. Во дворе дома № 2 на улице Воронова также приступили к восстановлению полотна, однако спецтехнике помешал припаркованный у подъезда автомобиль.

«Жаль, что некоторые жильцы равнодушны к судьбе своего двора. Люди оставляют машины где хотят, несмотря на информационные сообщения о предстоящих работах и сигнальные ленты, тем самым препятствуя ремонту», - констатировал Виктор Кувайцев.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, мэр распорядился передать сведения об автотранспорте в правоохранительные органы для выяснения данных о владельце и окончания укладки покрытия.

«Нужно в кратчайшие сроки завершить подготовительные работы, чтобы в интенсивном темпе уложить асфальт в оставшихся дворах, при этом качество должно оставаться на высоком уровне. В случае необходимости подрядные организации обязаны привлекать дополнительные силы», - резюмировал Виктор Кувайцев.

Напомним: аналогичная ситуация описывалась в прошлом году: во дворе на Ладожской, 63, асфальт уложили вокруг припаркованной грузовой «Газели».