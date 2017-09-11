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Общество | На улице Воронова припаркованное авто помешало асфальтировке дороги

11.09.2017|09:29
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В воскресенье, 10 сентября, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев потребовал завершить подготовительные работы и приступить к асфальтировке дворовых территорий в областном центре.

Посетив объекты, где в настоящее время ведутся работы, мэр обратил внимание на необходимость очистки ливневых решеток и обеспечения отвода воды с проезжей части.

Внутридворовые дороги асфальтируются на улице Антонова, 5 и 17а, Циолковского, 39, 41 и 43, Кронштадтской, 1, и Герцена, 12. Во дворе дома № 2 на улице Воронова также приступили к восстановлению полотна, однако спецтехнике помешал припаркованный у подъезда автомобиль.

«Жаль, что некоторые жильцы равнодушны к судьбе своего двора. Люди оставляют машины где хотят, несмотря на информационные сообщения о предстоящих работах и сигнальные ленты, тем самым препятствуя ремонту», - констатировал Виктор Кувайцев.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, мэр распорядился передать сведения об автотранспорте в правоохранительные органы для выяснения данных о владельце и окончания укладки покрытия.

«Нужно в кратчайшие сроки завершить подготовительные работы, чтобы в интенсивном темпе уложить асфальт в оставшихся дворах, при этом качество должно оставаться на высоком уровне. В случае необходимости подрядные организации обязаны привлекать дополнительные силы», - резюмировал Виктор Кувайцев.

Напомним: аналогичная ситуация описывалась в прошлом году: во дворе на Ладожской, 63, асфальт уложили вокруг припаркованной грузовой «Газели».

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Гость|11.09.2017 09:55|

penzainform.ru писал(a):

для выяснения данных о владельце и окончания укладки покрытия.
На каком основании должны быть разглашены сведения о владельце? Это нарушение закона.

Гость|11.09.2017 10:02|

Ну и не фиг им тогда ничего класть раз сами не хотят.

Гость|11.09.2017 10:04|

Надо было машину аккуратно гудроном покрыть, чтобы не выделялась на фоне свежего асфальта.

Гость|11.09.2017 10:32|

На фото не видно никаких сигнальных лент. Как водитель мог узнать, что асфальт укладывать будут в этом месте?

Гость|11.09.2017 10:36|

Подать в суд на автомобилиста и заставить за свой счёт заасфальтировать оставшийся участок. Все видели объявления-один только он не заметил,причём не на час поставил,а на длительное время.

Гость|11.09.2017 11:02|

злые вы все, а если он в больнице лежит давно, или уехал куда-то...

Гость|11.09.2017 11:16|

Чувак просто забил себе место))))

Гость|11.09.2017 11:16|

Не забывайте в како стране мы живем!

Гость|11.09.2017 11:18|

Гость писал(a):

Подать в суд на автомобилиста и заставить за свой счёт заасфальтировать оставшийся участок.
Подавайте, хватит с дивана писать)

Гость|11.09.2017 11:20|

Да, пусть так остается. Для колхоза это нормальное явление.

Гость|11.09.2017 11:24|

похоже на машину обезьяны с гранатой, под каток ее

Гость|11.09.2017 11:24|

Жаль, что некоторые жильцы равнодушны к судьбе своего двора.

Некоторые люди творят НЕПОТРЕБНОЕ, и как ни странно ничего взамен не ждут!?

Осознание "собирать камни",увы,ко многим лишь только после 40ка приходит.

Поступай с другими так,как если-бы ты хотел,что бы они поступали с тобой.Вот так и поступают в ответ.

Это называется ВЗА-ИМ-НО!

А вообще-то,в общей пользе-есть и своя...

Гость|11.09.2017 11:27|

Да там бравых армян-ребятушек целый табор, сильных мускулистых. Раз, два, взяли и перенесли. Развели демагогию на всю Пизу

Гость|11.09.2017 11:35|

Армяне конечно бравые и работать умеют, но если у некоторых жителей солома в голове, то это на всю жизнь.

Знаки стояли перед въездом во двор.

Гость|11.09.2017 11:41|

... а эвакуировать никак нельзя было

Имя: Гость
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