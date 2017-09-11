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Общество | Мэр Пензы поручил ускорить работы в зеленой зоне на Западной Поляне

11.09.2017|12:03
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В понедельник, 11 сентября, рабочая группа во главе с главой администрации Пензы Виктором Кувайцевым осмотрела лесопарковую зону между педагогическим институтом и улицей Попова. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Комиссия обсудила благоустройство территории и перспективы ее развития, в частности, шла речь о спортивной площадке. Заместитель мэра Магомед Агамагомедов сообщил, что она будет выполнена с резиновым покрытием.

Градоначальник обратил внимание на засыпанный доломитовым щебнем тротуар. Он сделал подрядчику замечание по качеству материала: по его словам, от взаимодействия с водой щебень начал рассыпаться. Виктор Кувайцев потребовал, чтобы асфальтирование дороги было проведено качественно.

Подводя итоги выезда, Виктор Кувайцев дал задание директору ЦПКиО им. Белинского Елене Савельевой лично контролировать процесс благоустройства зеленой зоны, а подрядной организации - ускорить темп работ.

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Гость|11.09.2017 12:22|

"Благоустройство зеленой зоны" чисто по-пензенски - замена травяного газона на резину и асфальт.

Гость|11.09.2017 12:59|

В рамках этого "благоустройства" было много газонов и деревьев закатано в асфальт. Деревья обрекли на смерть.

Гость|11.09.2017 13:04|

Куда смотрит прокуратура?

Гость|11.09.2017 13:08|

Превращение "зеленой зоны" в асфальтовые джунгли. Прощай, лес!

Гость|11.09.2017 13:23|

Гость писал(a):

Превращение "зеленой зоны" в асфальтовые джунгли. Прощай, лес!
дебил. это не лес, это ПАРК.

Хочешь лес - вали в Ахуны, там есть бараки для переселенцев, думаю они с радостью поменяются с тобой жильем

Гость|11.09.2017 13:44|

Дебил-это ты. Всегда на Западной был лес. А парком он стал только в прошлом году, когда половину выпахали. Парк рядом с аттракционами. Тебе туда. Впал в детство, маразматик.

Имя: Гость
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