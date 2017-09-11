11.09.2017 | 12:03

В понедельник, 11 сентября, рабочая группа во главе с главой администрации Пензы Виктором Кувайцевым осмотрела лесопарковую зону между педагогическим институтом и улицей Попова. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Комиссия обсудила благоустройство территории и перспективы ее развития, в частности, шла речь о спортивной площадке. Заместитель мэра Магомед Агамагомедов сообщил, что она будет выполнена с резиновым покрытием.

Градоначальник обратил внимание на засыпанный доломитовым щебнем тротуар. Он сделал подрядчику замечание по качеству материала: по его словам, от взаимодействия с водой щебень начал рассыпаться. Виктор Кувайцев потребовал, чтобы асфальтирование дороги было проведено качественно.

Подводя итоги выезда, Виктор Кувайцев дал задание директору ЦПКиО им. Белинского Елене Савельевой лично контролировать процесс благоустройства зеленой зоны, а подрядной организации - ускорить темп работ.