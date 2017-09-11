В субботу, 16 сентября, в библиотеке им. В. Г. Белинского стартует пятый сезон «Школы русского языка». Вести занятия будет доцент кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» Пензенского государственного университета Людмила Гурьянова.
Тема первого урока заявлена так: «Какой должна быть речь культурного человека?». Он начнется в 14:00, вход свободный.
Посетители занятий в «Школе русского языка» узнают интересные факты из истории языка и жизни выдающихся лингвистов. Также их познакомят с новинками научной литературы и словарями.
Во время занятий учеников ждет выполнение тестов по русскому языку и написание диктантов.
«Школа русского языка» – это некоммерческий просветительский проект интеллектуального парка «Академия», кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» Пензенского государственного университета и Центральной городской публичной библиотеки имени В. Г. Белинского», - сообщили организаторы.