11.09.2017 | 12:13

В субботу, 16 сентября, в библиотеке им. В. Г. Белинского стартует пятый сезон «Школы русского языка». Вести занятия будет доцент кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» Пензенского государственного университета Людмила Гурьянова.

Тема первого урока заявлена так: «Какой должна быть речь культурного человека?». Он начнется в 14:00, вход свободный.

Посетители занятий в «Школе русского языка» узнают интересные факты из истории языка и жизни выдающихся лингвистов. Также их познакомят с новинками научной литературы и словарями.

Во время занятий учеников ждет выполнение тестов по русскому языку и написание диктантов.

«Школа русского языка» – это некоммерческий просветительский проект интеллектуального парка «Академия», кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» Пензенского государственного университета и Центральной городской публичной библиотеки имени В. Г. Белинского», - сообщили организаторы.