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Общество | Судебные приставы арестовали Land Cruiser неплательщика

10.09.2017|12:16
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Иномарка Land Cruiser попала в поле зрения сотрудников службы судебных приставов. Они арестовали эту машину - имущество должника.

В момент задержания за рулем внедорожника находился родственник неплательщика. Сначала он попытался уехать на иномарке, но, когда понял, что сопротивление бесполезно, покинул салон машины и скрылся. Так же уйти от ответственности хотел и владелец автомобиля.

«Исполнительное производство у нас на исполнении находится с 2015 года. Это сводное исполнительное производство. Общая сумма задолженности - 368 тысяч. Должник должен в пользу физических, юридических лиц, а также в пользу государства», - сообщила судебный пристав-исполнитель Ленинского РОСП г. Пензы УФССП России по области Алена Кривулина.

Арестованный автомобиль отправили на ответственное хранение третьим лицам. Владелец сможет его забрать лишь в случае, если погасит долг и все издержки, связанные с вывозом машины на спецстоянку.

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Гость|10.09.2017 18:42|

Поездит пока на запасном гелене.

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