10.09.2017 | 13:15

30 сентября в Пензе пройдет традиционный фестиваль «Сурский компас», приуроченный ко Всемирному дню туризма. Местом его проведения выбран берег пруда Земляничного в микрорайоне Заря.

«Фестиваль объединит много известных спортивных, туристских организаций региона, где каждый желающий будет иметь возможность принять участие в интересных конкурсах, командных и личных состязаниях и получить за это награду», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

В программе фестиваля запланированы спортивные квесты, показательные выступления, мастер-классы, концерт с участием лучших авторов - исполнителей туристских песен, высадка деревьев на аллее Туристов и расчистка пруда от зарослей.

Также гости мероприятия смогут пообщаться и проконсультироваться с ведущими пензенскими спортсменами, туристами и спасателями.

Завершится фестиваль большим туристским костром, символизирующим закрытие летнего сезона, и дискотекой.