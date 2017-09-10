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Общество | Фестиваль «Сурский компас» пройдет на берегу Земляничного пруда

10.09.2017|13:15
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30 сентября в Пензе пройдет традиционный фестиваль «Сурский компас», приуроченный ко Всемирному дню туризма. Местом его проведения выбран берег пруда Земляничного в микрорайоне Заря.

«Фестиваль объединит много известных спортивных, туристских организаций региона, где каждый желающий будет иметь возможность принять участие в интересных конкурсах, командных и личных состязаниях и получить за это награду», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

В программе фестиваля запланированы спортивные квесты, показательные выступления, мастер-классы, концерт с участием лучших авторов - исполнителей туристских песен, высадка деревьев на аллее Туристов и расчистка пруда от зарослей.

Также гости мероприятия смогут пообщаться и проконсультироваться с ведущими пензенскими спортсменами, туристами и спасателями.

Завершится фестиваль большим туристским костром, символизирующим закрытие летнего сезона, и дискотекой.

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