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Общество | 11 сентября в области стартует голосование за лучшего участкового

10.09.2017|11:43
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«Мы приглашаем всех жителей Пензенской области принять активное участие в голосовании», - произнес заместитель начальника отдела регионального управления МВД Владислав Листков.

Причем в данном случае, чтобы сделать выбор, не нужно идти на избирательный участок. Свой голос можно отдать с помощью Интернета. В этот понедельник, 11 сентября, стартует первый этап всероссийского конкурса «Народный участковый».

«В нем принимают участие участковые уполномоченные Пензенской области, имеющие лучшие показания в служебной деятельности, пользующиеся наибольшим доверием граждан и имеющие стаж службы в должности не менее трех лет», - отметил Владислав Листков.

На официальном сайте регионального управления Министерства внутренних дел РФ 58.мвд.рф размещена информация обо всех претендентах.

«Участники голосования смогут узнать о том, сколько преступлений раскрыто при содействии каждого конкурсанта, какое количество обращений граждан им рассмотрено, каковы его достижения, как его характеризуют коллеги и граждане», - пояснил Владислав Листков.

Голосование продлится до 20 сентября. Самые популярные у населения участковые пройдут во второй этап, он состоится в октябре. По его итогам определят победителя, который будет представлять пензенскую полицию в финале всероссийского конкурса «Народный участковый».

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Гость|10.09.2017 17:04|

конечно же Федящин,только пропал он с экранов тв

Гость|10.09.2017 17:08|

penzainform.ru писал(a):

На официальном сайте регионального управления Министерства внутренних дел РФ 58.мвд.рф размещена информация обо всех претендентах.
Там хрен чо найти, на этом сайте. Чорт ногу сломит. Везде у них бардак, включая интернет.

Гость|10.09.2017 18:28|

Какой Федяшин ? Лучше Пичугина нет!

Гость|10.09.2017 18:45|

Пичугин в каком р-оне ?

Гость|10.09.2017 18:54|

Лет десять назад вломился ко мне домой участковый и до*бался что я держу без оформления в налоговой квартирантку . Во дятел ! Алкашей ему мало было .

Гость|10.09.2017 19:00|

Гнилая отчётность гнилых чиновников.

Имя: Гость
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