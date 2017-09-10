10.09.2017 | 11:43

«Мы приглашаем всех жителей Пензенской области принять активное участие в голосовании», - произнес заместитель начальника отдела регионального управления МВД Владислав Листков.

Причем в данном случае, чтобы сделать выбор, не нужно идти на избирательный участок. Свой голос можно отдать с помощью Интернета. В этот понедельник, 11 сентября, стартует первый этап всероссийского конкурса «Народный участковый».

«В нем принимают участие участковые уполномоченные Пензенской области, имеющие лучшие показания в служебной деятельности, пользующиеся наибольшим доверием граждан и имеющие стаж службы в должности не менее трех лет», - отметил Владислав Листков.

На официальном сайте регионального управления Министерства внутренних дел РФ 58.мвд.рф размещена информация обо всех претендентах.

«Участники голосования смогут узнать о том, сколько преступлений раскрыто при содействии каждого конкурсанта, какое количество обращений граждан им рассмотрено, каковы его достижения, как его характеризуют коллеги и граждане», - пояснил Владислав Листков.

Голосование продлится до 20 сентября. Самые популярные у населения участковые пройдут во второй этап, он состоится в октябре. По его итогам определят победителя, который будет представлять пензенскую полицию в финале всероссийского конкурса «Народный участковый».