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Общество | В Пензе продолжается асфальтирование внутридворовых дорог

09.09.2017|13:23
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В субботу, 9 сентября, мэр Пензы Виктор Кувайцев провел обход дворовых территорий и проверил темпы реализации программы «Формирование современной городской среды».

Глава администрации поручил асфальтировать дороги во дворах в соответствии с технологией, не допуская проведения работ в дождь и используя каждый погожий час.

При благоприятных погодных условиях четыре асфальтоукладочных комплекса приступят к работам на улице Кронштадтской, 1, Кижеватова, 33а, Герцена, 12, 12а, Циолковского, 39,41,43.

Начальник городского управления ЖКХ Андрей Гришин доложил, что на сегодняшний день программа выполнена на 70%.

«Полностью завершены объемы на пяти дворовых территориях. Подготовлено к асфальтированию восемь дворов, на финальной стадии - 19 объектов, на остальных устанавливается бортовой камень», - уточнил Андрей Гришин.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, подготовительные работы ведутся на улицах Кулакова, Ладожской, Рахманинова, Ульяновской, Тепличной, Экспериментальной, Аустрина и проспекте Строителей.

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Гость|09.09.2017 13:39|

а у 43 школы у почты ?

Гость|09.09.2017 15:15|

И по фабричной отправляли заявку на ремонт дороги рядом с детской поликлинникой, все ушатали, никому не надо, пойдем на выборы, чтобы проголосовать против сегодняшних чинуш.

Гость|09.09.2017 16:39|

Дождались дождей,начали асфальтировать.Как в сказке про Буратино начинается ночь,в стране дураков начинается рабочий день.

Имя: Гость
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