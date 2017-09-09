09.09.2017 | 13:23

В субботу, 9 сентября, мэр Пензы Виктор Кувайцев провел обход дворовых территорий и проверил темпы реализации программы «Формирование современной городской среды».

Глава администрации поручил асфальтировать дороги во дворах в соответствии с технологией, не допуская проведения работ в дождь и используя каждый погожий час.

При благоприятных погодных условиях четыре асфальтоукладочных комплекса приступят к работам на улице Кронштадтской, 1, Кижеватова, 33а, Герцена, 12, 12а, Циолковского, 39,41,43.

Начальник городского управления ЖКХ Андрей Гришин доложил, что на сегодняшний день программа выполнена на 70%.

«Полностью завершены объемы на пяти дворовых территориях. Подготовлено к асфальтированию восемь дворов, на финальной стадии - 19 объектов, на остальных устанавливается бортовой камень», - уточнил Андрей Гришин.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, подготовительные работы ведутся на улицах Кулакова, Ладожской, Рахманинова, Ульяновской, Тепличной, Экспериментальной, Аустрина и проспекте Строителей.