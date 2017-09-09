09.09.2017 | 16:40

Бригада асфальтоукладчиков, работавших на улице Кронштадтской, 1, вынуждены были уйти на перерыв: ждали, когда небо над двором просветлеет и прекратится дождь. Погода не позволяла приступить к дорожным работам, хотя здесь осталось только доделать проезд вдоль многоэтажки.

«Асфальт, насколько я знаю, уже заказали. Как только прекратится дождь, все мероприятия по уборке влаги они проведут и будут работать, используя каждый погожий час», - заявил глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

«В день у нас на подготовке дворовых территорий работает до 20 бригад. Плюс у нас имеется четыре асфальтоукладочных комплекса, которые работают там, где подготовка завершена. В среднем по асфальтировке на один двор тратится от одного до двух дней», - пояснил начальник Управления ЖКХ г. Пензы Андрей Гришин.

В этом году в программу по благоустройству попали 35 дворов. На то, чтобы территорию у жилых домов привели в порядок, выделяется почти 100 миллионов рублей.

«Работы над дворовой территорией, пешеходной зоной, подходами к входным группам оплачиваются на 100% из бюджета. Дополнительный перечень предусматривает детские площадки, парковки. Это софинансируется на 5% участниками», - уточнил Виктор Кувайцев.

Во дворе на Кронштадтской жители захотели установить детский игровой комплекс. Он здесь большой, элементов много.

Глава администрации обратил внимание на то, что необходимо продумать, какое покрытие будет под качелями и горками.

Вдоль многоэтажки появилась и цивилизованная парковочная зона. Она была и раньше, только автомобилисты отсыпали себе место под машину кто как мог.

«Ни столбов, ни заборов здесь не будет. Днем к кому-то приезжают на машинах, где их ставить? Если мы загородимся, это уже будет не парковка», - высказал свое мнение старший по дому № 1 на ул. Кронштадтской Геннадий Николаевич.

К 15 сентября должны завершить благоустройство на всех объектах, попавших в программу. Кстати, она будет действовать и в следующем году, так что у активных пензенцев, которые хотели бы видеть свой двор ухоженным, есть шанс в нее попасть.

«Жителям необходимо определить старшего, собрать общее собрание, наделить старшего полномочиями и подать заявку. Дальше уже будет балльная система отбора», - разъяснил Андрей Гришин.

Конкурс на 2018-й объявят уже в этом году.