09.09.2017 | 17:43

Сначала отдых, затем работа. В этом году фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья «Нас не догонят» решили провести в другой последовательности.

Традиционному заезду по Олимпийской аллее по сценарию предшествовала торжественная часть. Она состояла из выступления творческих коллектив, благодарственных и поздравительных речей, адресованных и инвалидам, и тем, кто с ними работает.

«Наша эмблема «Нас не догонят» - это солнышко (хорошее настроение) и колесо (движение по жизни). Движение включает в себя и творчество, и спорт, и вообще активный образ жизни», - поведала представитель совета инвалидов областного центра реабилитации Надежда Николаева.

Трехкратный чемпион России, член национальный сборной на Паралимпийских играх в Лондоне Федор Левин рассказал об открывшейся адаптивной школе в Пензе и дал мастер-класс по игре в бочче. Ей могут заниматься люди с поражением опорно-двигательного аппарата.

«Не очень часто выпадает возможность встретиться и пообщаться, поэтому я считаю, что сегодняшний праздник - это очень большое дело не только для центра реабилитации, но и для города в целом», - высказался тренер по бочче Федор Левин.

Также всех собравшихся вдохновили своими показательными выступлениями ребята из школы по BMХ-спорту.

Затем настало время отправляться в традиционный заезд. Участники не спешили: не всем было легко передвигаться. Но ведь и задача финишировать первыми перед ними не стояла.

«Мы здесь приобретаем новых друзей, знакомимся, общаемся и радуемся», - рассказали люди с ограниченными возможностями.

После пробега участники фестиваля отправились на хоккейный матч болеть за наших.