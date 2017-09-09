09.09.2017 | 10:22

В субботу, 9 сентября, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проверил ход капитального ремонта тепломагистрали на улице Пушкина, проводимого ПАО «Т Плюс».

Напомним: при обсуждении темы ремонта тепловых сетей и подачи горячей воды в жилой фонд на заседании в администрации 4 сентября директор Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Суслов пояснил, что улица Пушкина - основная болевая точка: подводит подрядчик, ремонт ведется в низком темпе.

Тогда мэр предложил сменить подрядную организацию, привлечь дополнительные бригады, закрепить ответственных лиц и два раза в день проверять проблемный участок, чтобы к 25 сентября завершить все работы на данном объекте.

В этот раз Виктор Кувайцев констатировал, что условия договоренности пока выдерживаются. «Компания организовала работы и в выходные дни с раннего утра, увеличила количество бригад, на одном из участков сменила подрядчика», - отметил он.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, по состоянию на 9 сентября без горячей воды остаются 14 многоквартирных домов. Вопрос с подключением горячего водоснабжения мэр оставил на личном контроле.