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Общество | В Пензе без горячей воды остаются жители 14 многоквартирных домов

09.09.2017|10:22
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В субботу, 9 сентября, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проверил ход капитального ремонта тепломагистрали на улице Пушкина, проводимого ПАО «Т Плюс».

Напомним: при обсуждении темы ремонта тепловых сетей и подачи горячей воды в жилой фонд на заседании в администрации 4 сентября директор Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Суслов пояснил, что улица Пушкина - основная болевая точка: подводит подрядчик, ремонт ведется в низком темпе.

Тогда мэр предложил сменить подрядную организацию, привлечь дополнительные бригады, закрепить ответственных лиц и два раза в день проверять проблемный участок, чтобы к 25 сентября завершить все работы на данном объекте.

В этот раз Виктор Кувайцев констатировал, что условия договоренности пока выдерживаются. «Компания организовала работы и в выходные дни с раннего утра, увеличила количество бригад, на одном из участков сменила подрядчика», - отметил он.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, по состоянию на 9 сентября без горячей воды остаются 14 многоквартирных домов. Вопрос с подключением горячего водоснабжения мэр оставил на личном контроле.

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Гость|09.09.2017 10:35|

penzainform.ru писал(a):

закрепить ответственных лиц и два раза в день проверять
Тогда и за Ширшиной нужно было ставить наблюдателей и сейчас за Ильиным и компанией.

Нужно расширять штаты.

Гость|09.09.2017 11:26|

Расширять штаны

Гость|09.09.2017 11:50|

Вот работа Ильина!

Гость|09.09.2017 12:53|

Это только трубы с горячей водой ремонтируют.Никак воду дать не могут.Да,гложут смутные сомнения,что та зима с авариями по теплу была цветочком.Эта будет ягодкой.

Гость|09.09.2017 12:56|

А ведь никого не наказывают за вранье, чего же не наврать?

Гость|09.09.2017 13:01|

Гость писал(a):

Это только трубы с горячей водой ремонтируют.Никак воду дать не могут.Да,гложут смутные сомнения,что та зима с авариями по теплу была цветочком.Эта будет ягодкой.
Доживем до грибков Все к дерматологу

Гость|09.09.2017 13:05|

penzainform.ru писал(a):

директор Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Суслов пояснил, что улица Пушкина - основная болевая точка: подводит подрядчик, ремонт ведется в низком темпе.
Основная болевая точка в том ,что ПАО "Т Плюс" это по сути кипрская оффшорная компания :BROOKWEED TRADING LIMITED Кипр 20,47% акций,Gothelia Management Limited (Готелия Менеджмент Лимитед) Кипр 12,17% акций,Merol Trading Limited (Мерол Трейдинг Лимитед) Кипр 11,74% акций.Для чего нужны оффшоры не мне вам объяснять.

Гость|09.09.2017 13:07|

Гость писал(a):

директор Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Суслов пояснил, что улица Пушкина - основная болевая точка: подводит подрядчик, ремонт ведется в низком темпе.

Основная болевая точка в том ,что ПАО "Т Плюс" это по сути кипрская оффшорная компания :BROOKWEED TRADING LIMITED Кипр 20,47% акций,Gothelia Management Limited (Готелия Менеджмент Лимитед) Кипр 12,17% акций,Merol Trading Limited (Мерол Трейдинг Лимитед) Кипр 11,74% акций.Для чего нужны оффшоры не мне вам объяснять.

Для блага населения если смотреть тв?

Гость|09.09.2017 13:19|

Гость писал(a):

директор Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Суслов пояснил, что улица Пушкина - основная болевая точка: подводит подрядчик, ремонт ведется в низком темпе.

Основная болевая точка в том ,что ПАО "Т Плюс" это по сути кипрская оффшорная компания :BROOKWEED TRADING LIMITED Кипр 20,47% акций,Gothelia Management Limited (Готелия Менеджмент Лимитед) Кипр 12,17% акций,Merol Trading Limited (Мерол Трейдинг Лимитед) Кипр 11,74% акций.Для чего нужны оффшоры не мне вам объяснять.

Для блага населения если смотреть тв?

Путин требовал вернуть деньги из оффшоров ещё в 2012 году и как раз на совещании в Хакасии говорил об энергетических компаниях в том числе о ТГК-6,но настоящие хозяева компании неподконтрольны системе управления РФ,УВЫ.

Гость|09.09.2017 13:24|

Гость писал(a):

Путин требовал вернуть деньги из оффшоров ещё в 2012 году и как раз на совещании в Хакасии говорил об энергетических компаниях в том числе о ТГК-6,но настоящие хозяева компании неподконтрольны системе управления РФ,УВЫ.
Вернуть свои деньги???

Гость|09.09.2017 13:27|

Гость писал(a):

Путин требовал вернуть деньги из оффшоров ещё в 2012 году и как раз на совещании в Хакасии говорил об энергетических компаниях в том числе о ТГК-6,но настоящие хозяева компании неподконтрольны системе управления РФ,УВЫ.
А вы не заметили что если смотреть новости на основных каналах то мы штат америки

Гость|09.09.2017 14:16|

Неудивительно.

Имя: Гость
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