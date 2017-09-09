09.09.2017 | 17:21

С высоты птичьего полета открывается удивительный мир Кузнецкого района. На озере Бобровском появился плавучий остров, созданный самой природой.

В годы Великой Отечественной войны в этом месте велись разработки торфа. По их завершении у западного берега оставили участок. С тех пор на нем выросли деревья. В этом году сильным ветром оторвало кусок, и он отправился вплавь.

«Остров развернуло на 180 градусов, и он причалил к восточному берегу. Мы думали, что он тут и останется», - рассказал председатель отделения Русского географического общества г. Кузнецка Денис Воронин.

Однако остров, гонимый ветром, стал путешествовать по озерной глади. Кузнечане считают его местной достопримечательностью. Хотя такие объекты не редкость, этот все же уникален.

«В России плавающие острова такого крупного размера (этот длиной 500 метров и шириной около 200 метров) редко где встретишь», - констатировал Денис Воронин.

Кстати, этот плавающий остров на звание необитаемого не претендует: на него ступала нога человека. Оторвавшийся от суши участок леса стал местом дислокации кузнецких рыбаков и туристов. Грунт там довольно твердый, по нему можно спокойно передвигаться.