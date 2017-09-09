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Общество | В Кузнецке на благоустройство главного парка потратят 7,5 млн рублей

09.09.2017|11:42
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В Кузнецке стартовали масштабные работы по благоустройству главного парка в рамках федерального проекта «Парки малых городов». Программа предусматривает проведение работ на сумму 7,5 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе местной администрации, на первом этапе здесь заасфальтируют дорожки, вдоль них уложат новый бордюрный камень. Также планируется реконструировать около 80% пешеходной зоны. Центральный вход сохранит свой исторический облик.

«Мы проходим сейчас процедуру аукционов по ремонту ограждений парка, работаем над проектной документацией по освещению аллей. По дорожному покрытию планируем завершить работы 10 октября. По освещению, возможно, выйдем и на конец сентября», - уточнил директор муниципального предприятия Сергей Талаев.

Кстати, Кузнецк стал единственным муниципальным образованием Пензенской области, которое в этом году участвует в федеральном проекте.

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Гость|09.09.2017 14:15|

Маловато будет .

Гость|09.09.2017 14:25|

Масштаб и правда поражает ! Три алкаша неделю бордюры установить не могут)))

Гость|09.09.2017 14:47|

Так подсоби им, все равно без дела мыкаешься.

Имя: Гость
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