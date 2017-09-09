09.09.2017 | 12:21

В Колышлейском районе председатель участковой избирательной комиссии № 589 привлечена к административной ответственности за нарушение порядка заверения протоколов об итогах голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ 7-го созыва.

18 сентября 2016 года женщина выдала копии протоколов, в которых отсутствовали дата и время заверения, прописные записи цифровых обозначений, номера экземпляров. Кроме того, под документом стояли подписи не всех членов комиссии.

В итоге мировой судья вынес постановление о наложении на председателя избиркома штрафа в размере 1 500 рублей.

«Постановление в законную силу не вступило», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.