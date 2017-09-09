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Общество | В Колышлейском районе оштрафовали председателя избиркома

09.09.2017|12:21
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В Колышлейском районе председатель участковой избирательной комиссии № 589 привлечена к административной ответственности за нарушение порядка заверения протоколов об итогах голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ 7-го созыва.

18 сентября 2016 года женщина выдала копии протоколов, в которых отсутствовали дата и время заверения, прописные записи цифровых обозначений, номера экземпляров. Кроме того, под документом стояли подписи не всех членов комиссии.

В итоге мировой судья вынес постановление о наложении на председателя избиркома штрафа в размере 1 500 рублей.

«Постановление в законную силу не вступило», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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Гость|09.09.2017 13:04|

Нашли тоже себе нарушение. Позор. Просто кому то докапаться надо.

Гость|09.09.2017 13:09|

Сметана яйца и морковка и председателева дочь

Гость|09.09.2017 14:23|

Нарушения в оформлении копий протоколов итогов голосования были на 14 избирательных участках Колышлейского района, но МО МВД (начальнмк Хайров) и прокуратура района (и.о. прокурора Феоктистов) тянут волокиту и укрывают других председателей УИК и председателя ТИК Колышлейского района Мокроусову от ответственности.

В Колышлее беззакония на каждом шагу и круговая порука. Все повязаны.

Гость|09.09.2017 15:01|

А с поста председателя почему не выгнали?

Гость|09.09.2017 15:55|

Гость писал(a):

А с поста председателя почему не выгнали?[/quote

Суд вынес свой вердикт 04.09.2017 г. Через 10 дней решение вступит в законную силу, и Тростянскую досрочно исключат из избирательной комиссии. В другой она тоже работать не сможет.

На очереди еще 13 председателей УИК Колышлейского района и председатель ТИК Мокроусова, которая во время проверки дала заведомо ложное объяснение, что нарушений не было.

Гость|09.09.2017 15:55|

это не нарушение

Имя: Гость
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