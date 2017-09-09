09.09.2017 | 15:12

На долгие годы останется в памяти потомков история о том, как провинциальный Чембар был столицей Российской империи. В честь этого курьезного исторического события возле дороги, ведущей в Белинский, установлен камень. Именно на этом месте российский император Николай I попал в аварию.

«В 1836 году он вместе с окружением совершал инспекционную поездку, осматривая военные поселения на юге России. И надо же такому случиться: в районе Чембара коляска, где находился государь вместе с шефом жандармов Александром Бенкендорфом, перевернулась. То ли лошади понесли, то ли кучер сплоховал, но государь оказался на земле со сломанной ключицей», - поведали собравшимся на открытии композиции.

Самодержец был вынужден надолго задержаться в Пензенской губернии, в сотнях километров от Санкт-Петербурга. Вся политическая жизнь переместилась в российскую глушь.

«Впервые в истории государства российского на две недели маленький уездный городок стал столицей», - подчеркнул и. о. главы администрации Белинского района Николай Дружинин.

О днях пребывания Николая I в Чембаре кандидат исторических наук Вячеслав Гришаков написал книгу, в которой повествуется о том, как провинциальный городок стал императорской резиденцией.

В сборнике на основе воспоминаний современников рассказывается, как царь здесь жил, с кем встречался, что ел и пил, какие указы подписывал.