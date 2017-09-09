Акция «Догони автобус» стартовала на улице Калинина. Там перед остановкой «Фабрика игрушек» поставили защитные ограждения, а дорожный карман передвинули на 10 метров вперед.
Теперь людям приходится выбирать: либо стоять в крытом павильоне, а потом начинать забег, либо ждать под дождем.
Перед тем как остановиться и открыть двери пассажирам, общественный транспорт вынужден еще постоять в очереди, поскольку заездной карман зачастую занят другими машинами. Причем автомобилисты, которые здесь паркуются, не нарушают правила, ведь дорожный знак установлен далеко от этого места.
Несмотря на все неудобства, некоторые пензенцы относятся к ситуации снисходительно.
«Ну, бывают временные неудобства и на улице, и дома: то горячей воды нет, то холодной, то газ отключат», - с юмором ответила пензячка.
«Я думаю, что остановку перенесут, не постоянно же она там будет стоять», - высказал свое мнение житель областного центра.
И, по словам сотрудников городского департамента ЖКХ, надежды пензенцев оправдаются. Чиновники уверяют, что площадка с крышей, разметка и специальные знаки появятся на новом месте уже на следующей неделе.
«Тендер выиграла подрядная организация из Уфы. Там решили идти по другому пути: сразу заготовили разборные остановочные павильоны, потом приедут в Пензу и разом их все будут устанавливать», - прояснил ситуацию заместитель директора Департамента ЖКХ г. Пензы Валерий Яцко.
Уважаемые представители департамента ЖКХ! Установите пожалуйста забор около дома N11 на улице Кижеватова, перед школой N32 и детским садом N7. На тратуарных дорожках стоят машины, родителям и детям ходить негде, того и гляди кого нибудь собьют, так как приходится ходить по проезжей части!