09.09.2017 | 17:07

Акция «Догони автобус» стартовала на улице Калинина. Там перед остановкой «Фабрика игрушек» поставили защитные ограждения, а дорожный карман передвинули на 10 метров вперед.

Теперь людям приходится выбирать: либо стоять в крытом павильоне, а потом начинать забег, либо ждать под дождем.

Перед тем как остановиться и открыть двери пассажирам, общественный транспорт вынужден еще постоять в очереди, поскольку заездной карман зачастую занят другими машинами. Причем автомобилисты, которые здесь паркуются, не нарушают правила, ведь дорожный знак установлен далеко от этого места.

Несмотря на все неудобства, некоторые пензенцы относятся к ситуации снисходительно.

«Ну, бывают временные неудобства и на улице, и дома: то горячей воды нет, то холодной, то газ отключат», - с юмором ответила пензячка.

«Я думаю, что остановку перенесут, не постоянно же она там будет стоять», - высказал свое мнение житель областного центра.

И, по словам сотрудников городского департамента ЖКХ, надежды пензенцев оправдаются. Чиновники уверяют, что площадка с крышей, разметка и специальные знаки появятся на новом месте уже на следующей неделе.

«Тендер выиграла подрядная организация из Уфы. Там решили идти по другому пути: сразу заготовили разборные остановочные павильоны, потом приедут в Пензу и разом их все будут устанавливать», - прояснил ситуацию заместитель директора Департамента ЖКХ г. Пензы Валерий Яцко.