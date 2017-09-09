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Общество | Дачные автобусы из Пензы начали ходить по осеннему расписанию

09.09.2017|15:51
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Сотрудники транспортных компаний перешли на трехдневный график работы. В сентябре они возят дачников по средам, субботам и воскресеньям.

К осенним изменениям садоводы отчасти уже были готовы. В прошлом году перевозки были организованы по такому же принципу.

«Все нормально, нам хватает, за три дня урожай вывезти можно», - высказали свое мнение некоторые огородники.

Однако не все дачники столь оптимистично настроены. В группе садоводов, ожидавших автобус на Лямзяйку, говорили не об урожае, а о дороге, ведущей к их товариществам.

«Через 150-200 метров после поворота на «Юность» асфальт заканчивается, одни кочки», - пожаловалась дачница.

«Водитель сказал, что такой плохой дороги он еще нигде не видел», - констатировал другой садовод.

Если весной на участки едут с рассадой, то по осени уже вывозят результаты своих летних трудов.

«Вечером идет только один автобус, весь битком», - пожаловалась дачница.

Не меньше огородников интересует и то, до какого числа и месяца их будут возить. Пока дата окончания сезона дачных перевозок не озвучена. Как правило, организаторы ориентируются на пассажиропоток и погодные условия. В прошлом году сезон закрыли 16 октября.

Уточняется, что в этот раз за два рейса в общей сложности было продано 40 билетов.

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